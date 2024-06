Rabiot, intreccio Juve-Milan: quanto offrono i bianconeri. Il piano rossonero

L'ultima suggestione di mercato per il Milan si chiama Adrien Rabiot. I rossoneri, oltre alla punta, cercano anche di migliorare con acquisti mirati le altre zone del campo e il centrocampo è sicuramente una di queste. Il centrocampista francese della Juventus è in scadenza con i bianconeri e tra 19 giorni sarà ufficialmente svincolato. Come scrive il Corriere dello Sport, la società di Torino sta provando il tutto per tutto e avrebbe dato un ultimatum al giocatore: proposta da 7 milioni all'anno per tre stagioni.

La richiesta di Rabiot, fatta pervenire tramite la madre agente Veronique, è però di 8 milioni, per avvicinarsi al più pagato della rosa: Vlahovic, 12 milioni. In questo senso Moncada ha preso informazioni per capire la fattibilità dell'operazione e potrebbe incontrarsi con la mamma del calciatore. La soluzione per i rossoneri, che hanno dei paletti molto stringenti sugli ingaggi, sarebbe quella di offrire a Rabiot un contratto più lungo da 7.5 milioni raggiungibili con i bonus.