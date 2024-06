Rabiot sempre più lontano dalla Juventus: tra 5 giorni sarà svincolato

vedi letture

Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus. Questo è ciò che riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport che fa il punto sul mercato in entrata della Juventus. Un tema che interessa il Milan in un duplice senso. Da una parte i rossoneri hanno mostrato interesse e preso informazioni per il centrocampista francese: il 30 giugno scadrà il suo contratto in bianconero e per il momento ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo. Il direttore sportivo Giuntoli aspetta ancora l'ultima risposta ma non ci sono sensazioni positive. E così i rossoneri osservano ed eventualmente proveranno a capire se c'è margine di inserimento.

Dall'altro lato la fase di stallo su Rabiot ha portato la Juventus a proiettarsi su Keprhem Thuram, fratello dell'attaccante dell'Inter, centrocampista del Nizza. Questo interesse ha di fatto tolto i riflettori bianconeri da un altro centrocampista francese, Youssouf Fofana, che è anche nella lista dei papabili acquisti del Milan. In questo modo da via Aldo Rossi potrebbero essersi liberati di una concorrente scomoda nella corsa al giocatore del Monaco che ha già annunciato che lascerà il Principato e che costa sui 25 milioni di euro.