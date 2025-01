Rashford, settimana prossima la decisione degli agenti: Milan aperto anche al prestito secco

Mentre prendono piede indiscrezioni di un interesse del Milan per Kyle Walker, il club rossonero continua a monitorare da vicino la situazione legata a Marcus Rashford, calciatore britannico 27enne che è in uscita dal Manchester United che non lo considera più parte del suo progetto, specialmente dall'arrivo di Ruben Amorim in avanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella prossima settimana la dirigenza rossonera si aspetta un'accelerata nell'affare, consapevole che sul calciatore c'è l'interesse di tanti club.

Tutto ruota intorno al pagamento dello stipendio che, tra l'altro, è l'elemento che blocca al momento tutte le pretendenti. Da Casa Milan hanno già incontrato il fratello agente e nella prossima settimana ci si aspetta una decisione sul futuro da parte dell'entourage. Il Milan spinge per un prestito con diritto anche se per facilitare le cose da via Aldo Rossi sarebbero aperti anche a chiudere un'operazione in prestito secco.