Reijnders piace a City e Real Madrid: in estate potrebbero arrivare offerte importanti per lui

Tijjani Reijnders è stata una delle poche certezze nella deludente stagione del Milan insieme a Christian Pulisic. Non a caso la società l'ha voluto premiare con un importante prolungamento di contratto fino al 2030 a 3.2 milioni di euro a stagione più bonus.

Gli incredibili numeri registrati in questa stagione da Reijnders non sono passati però inosservati, con squadre del calibro di Real Madrid e Manchester City che ne avrebbero cominciato a monitorare la situazione. Scrive questa mattina Tuttosport che in estate potrebbero arrivare offerte importanti per lui, proprio come successe con Tonali, ma il Milan, confidando nella sua volontà di rimanere, cercherà di tenere duro e respingere tutti gli attacchi per trattenerlo, anche perché è da giocatori come lui che partirà la rinascita.