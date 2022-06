Renato Sanches rimane l'obiettivo numero uno per il centrocampo

MilanNews.it

Come riporta oggi il Corriere della Sera, per il centrocampo del Milan che verrà rimane favorito e preferito Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille. Con il calciatore l'accordo c'è da tempo ma il cambio di proprietà rossonera e i problemi interni al club francese, hanno rallentato la trattativa che non si è chiusa. Ha approfittato della situazione il Psg che sarebbe piombato sul calciatore anche grazie al nuovo ds, ex Lille, Luis Campos che conosce bene Sanches. Il Milan farà di tutto per portare il lusitano in rossonero ma se il Paris dovesse formalizzare l'offerta da 30 milioni, sarà tutto più complicato considerando che i Campioni d'Italia ne metterebbero sul piatto 18.