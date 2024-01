Repubblica: "Buongiorno, sì al Milan. Ma c'è da convincere Cairo"

In merito al mercato rossonero, Repubblica titola così: "Buongiorno, sì al Milan. Ma c'è da convincere Cairo". Il club di via Aldo Rossi, sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi Alessandro Buongiorno, capitano del Torino. Il giocatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Diavolo, ma ora andrà convinto il presidente granata Urbano Cairo che in più occasioni ha dichiarato di non voler cedere il suo capitano.

Il Milan però insiste e vorrebbe portare subito Buongiorno a Milanello. La valutazione del Torino è però molto alta: 35 milioni di euro. Non è un mistero che il Diavolo voglia inserire nell'operazione una contropartita tecnica per abbassare la parte cash: i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito al Monza che piace molto ai granata.