Repubblica - Dybala, rapporti freddi tra il giocatore e Allegri: l'argentino potrebbe partire

La prossima estate potrebbe essere quella delle rivoluzioni in casa Juventus e i tanti cambiamenti potrebbero coinvolgere anche il Milan. In particolare i bianconeri potrebbero cedere quei giocatori che non sono stati protagonisti in questa stagione e tra questi figura anche Dybala. Il calciatore argentino, secondo Repubblica, non ha un bellissimo rapporto con Allegri e il ritorno del toscano potrebbero spingere il numero 10 a cambiare maglia. La convivenza non è impossibile ma neanche scontata: il Milan, così come altre società, monitora la situazione.