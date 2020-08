L'Inter è da tempo su Sandro Tonali, giovane talento del Brescia, ma per il momento non ha chiuso ancora la trattativa nonostante da tempo si parli di accordo vicino: come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, in questa situazione di stallo sta provando ad inserirsi il Milan che vorrebbe regalare a Pioli il regista di Lodi.