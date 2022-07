Repubblica - Milan, nuovi contatti con il Real per Asensio

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riportato dalla redazione di Repubblica, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra il Real Madrid e il Milan per Marco Asensio. Dopo i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, la dirigenza rossonera sta lavorando sul mercato per accontentare le richieste di mister Pioli. Il club madrileno, scrivono i colleghi, chiede 25 milioni di euro per lasciare partire l'esterno spagnolo.