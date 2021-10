Repubblica - Milan, per Kessie e Romagnoli saranno gli ultimi mesi da rossoneri

Dopo Calhanoglu e Donnarumma, il Milan è rassegnato a perdere altri due giocatori a parametro zero, vale a dire Alessio Romagnoli e Franck Kessie, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno. A riferirlo è questa mattina Repubblica che analizza le due situazioni: l'ivoriano, su cui ci sono PSG, Tottenham, Liverpool, Juventus e Inter, continua a chiedere un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, troppi per i rossoneri. Per quanto riguarda il capitano milanista, in questa stagione guadagna 6 milioni grazie a un contratto a crescere, ma a queste cifre il discorso è già chiuso in partenza.