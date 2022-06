Repubblica - Milan, Pioli blocca la cessione di Gabbia. E non si esclude un rilancio per Romagnoli

MilanNews.it

Stefano Pioli, come riferisce questa mattina Repubblica, ha deciso di bloccare la cessione di Matteo Gabbia che era nel mirino della Sampdoria. Per la difesa rossonera, non è da escludere nemmeno un rilancio per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il quale è in scadenza di contratto tra pochi giorni (30 giugno).