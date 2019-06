Repubblica - Milan punta tutto su Ceballos: c'è il benestare di Zidane

Tutto su Dani Ceballos. Diventa questo il primo grande obiettivo del Milan dopo l’accordo con la Uefa che allenta le maglie del fair play finanziario sui conti del club rossonero. Pur non potendo fare follie, il Milan potrebbe concedersi un colpo con un esborso previsto intorno a 40 milioni. E questa somma potrebbe essere utilizzata per il regista dell’Under 21 spagnola, finalista all’Europeo italiano contro la Germania, di proprietà del Real Madrid, riporta "La Repubblica". Difficilmente però il Real lo lascerà andare in prestito: la valutazione per la cessione è fissata tra 40 e 50 milioni.