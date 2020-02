Repubblica - Milan, quanta incertezza sulla panchina della prossima stagione: ci sono idee diverse all'interno del club

In merito al futuro della panchina del Milan della prossima stagione, c'è grandissima incertezza e diverse idee all'interno del club rossonero: come riporta Repubblica, infatti, la stampa tedesca continua a dire che Gazidis ha fatto firmare un preaccordo a Rangnick, mentre in Spagna danno per fatto l'arrivo a Milanello di Marcelino. Maldini, dt milanista, punta alla conferma di Pioli, Boban vorrebbe invece il ritorno di Allegri in rossonero.