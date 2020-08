Tra i profili seguiti dal Milan per il centrocampo rossonero figura anche il giovane Marc Roca. Il regista dell'Espanyol, in uscita dai catalani retrocessi in Liga 2, è recentemente finito nelle mire della Fiorentina. Secondo quanto riporta 'La Repubblica'. i viola si sarebbero inseriti per la corsa al centrocampista su cui resta vigile l'interesse rossonero.