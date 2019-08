Dopo averci già provato qualche settimana, il PSG è pronto a tornare alla carica per Gigio Donnarumma: lo riferisce Repubblica che spiega che i francesi sono ripiombati sul govane portierone rossonero dopo che Trapp è ad un passo dall’Eintracht Francoforte. Per il ds Leonardo l'estremo difensore italiano è più affidabile in Champions del francese Areola.