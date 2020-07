Riscattato Kjaer dal Siviglia, grande soddisfazione per il danese

Simon Kjaer da quando è arrivato al Milan nel mese di gennaio ha dimostrato di meritare la maglia rossonera con buone prestazioni. E proprio ieri la dirigenza rossonera ha esercitato il diritto di riscatto presente nel contratto del giocatore (prelazione che scadeva proprio oggi 15 luglio), e si è assicurato il difensore per circa 3,5 milioni di euro acquistandolo a titolo definitivo dal Siviglia (leggi qui la notizia di ieri di MilanNews.it). Nei giorni scorsi non era del tutto sicuro che il giocatore rimanesse, perché il club valutava sia l’ingaggio che l’età del danese, ma le buone prestazioni e il prezzo basso del cartellino erano troppo invitanti per non tentare l’acquisto definitivo.

L’accelerata è arrivata nel pomeriggio di ieri con diverse telefonate tra agenti e dirigenti dei due club, poi in serata l’ok definitivo per l’acquisto. Oggi dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno spinto molto perché arrivasse l’approvazione della proprietà per esercitare il diritto di riscatto di Kjaer, e alla fine la fumata bianca ha soddisfatto tutte le parti in causa, con Kjaer che ha appreso con grande felcità la notizia perchè desiderava fortemente il Milan. Il danese è arrivato a gennaio scorso nello scambio con l’Atalanta per Mattia Caladara, e da quel momento è diventato subito titolare accanto ad Alessio Romagnoli. A farne le spese è stato Mateo Musacchio, retrocesso a riserva (poi infortunato). Da gennaio ad oggi Kjaer ha disputato 14 partite, altre saltate per infortunio, per un totale di mille minuti giocati. L'anno prossimo sarà in rosa e aiuterà una squadra molto giovane a crescere ancora.

di Antonio Vitiello