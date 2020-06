Riscatto Kjaer: il Milan non ha ancora deciso ma la proiezione è positiva

Il futuro al Milan di Simon Kjaer non è ancora certo. Il difensore danese è in prestito e il club - come riporta La Gazzetta dello Sport - ha fatto capire che prenderà una decisione più in là. La proiezione, comunque, appare positiva. Perché il costo del riscatto (appena 3.5 milioni di euro) è abbordabilissimo e perché Kjaer darebbe la garanzia di quell’esperienza a cui la rosa del Milan 2020-21 non potrà rinunciare del tutto.