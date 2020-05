RMC - Milan, occhi sul giovane Benkhedim del Saint-Etienne

Continua l'interesse del Milan per i giovani talenti francesi. Secondo quanto riporta RMC, in particolare, i rossoneri sarebbero particolarmente interessati a Bilal Benkhedim, giovane terzino del Saint-Etienne. 19enne laterale transalpino, ha già esordito in Ligue 1 con la maglia dei biancoverdi e ha acceso, grazie alle sue prestazioni, l'interesse di molte squadre. Oltre ai rossoneri, in particolare sarebbero sul giocatore anche Valencia e Nizza.