RMC SPORT - Paganini (Rai Sport): "Borini è il primo candidato a partire"

Il giornalista di <i>Rai Sport</i> <b>Paolo Paganini</b> ha fatto un punto sul calciomercato ai microfoni di <i>RMC Sport</i>.

<b>Le grandi lavorano in vista dell’estate.</b> “La linea è questa. Juventus, Inter e Napoli soprattutto lavorano in questo senso, mentre Milan e Roma secondo me dovranno fare qualcosa in questo mercato di gennaio. Io mi aspetto che l’ultima settimana di mercato sia una settimana di bagarre, magari potrebbero fare qualcosa anche subito”.

<b>Borini lascerà il Milan?</b> “I rossoneri devono sacrificare dei pezzi, Borini è il primo candidato. C’è da fare i conti con il Financial Fair Play, poi c’è bisogno di un attaccante perché il Milan ha solo due punte. In teoria il Milan dovrebbe fare tre operazioni, ma prima deve cedere. Attenzione anche a Kessie, se arriva un’offerta importante potrebbe essere sacrificato”.