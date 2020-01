Roma, c’è anche l’idea Paquetà

Dopo il derby il mercato. La folle stracittadina ha lasciato la Roma in sospeso tra conferme e consapevolezze di dover fare ancora qualcosa di importante nella sessione in corso, ed allora attenzione alle idee che potrebbero contraddistinguere questa fase del mercato. Una potrebbe portare a Lucas Paqueta. Il brasiliano è in rotta di collisione con il Milan e potrebbe partire anche in prestito, eventualità che i giallorossi potrebbero valutare in ossequio alla stima nutrita dal tecnico Fonseca nei confronti del trequartista. Valutazioni in corso, ma l’idea prende corpo.