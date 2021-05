Roma, futuro incerto per Mkhitaryan: anche il Milan osserva la situazione

Mkhitaryan ha comunicato alla Roma che ha bisogno ancora di qualche giorno per decidere. Il giocatore armeno, in scadenza di contratto con i giallorossi, ha ricevuto delle offerte dalla Russia e dal Monaco, mentre in Italia - come riporta La Gazzetta dello Sport - piace al Milan. Per il momento è fumata grigia sulla sua permanenza nella Capitale, perché non è un mistero come il rapporto con Mourinho, allo United, sia stato complicato.