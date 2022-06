Roma, settimana prossima incontro con l'agente di Zaniolo. Milan e Juve in attesa

MilanNews.it

Secondo il Corriere di Roma, settimana prossima è in programma un incontro tra i dirigenti della Roma e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, per fare il punto della situazione e per capire se ci sono i presupposti per andare avanti insieme. Il giocatore ha come priorità a squadra giallorossa, ma è sensibile al corteggiamento di Milan e Juventus, che per ora restano alla finesta.