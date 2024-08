Samardzic non convocato dall'Udinese per il Bologna. È molto vicino all'Atalanta

vedi letture

Lazar Samardzic è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo i contatti avvenuti fra le parti negli ultimi giorni, il trequartista serbo non dovrebbe essere convocato dall'Udinese per l'esordio in campionato contro il Bologna riporta SportMediaset.

La trattativa fra i friulani ed i bergamaschi si starebbe avviando a grandi passi verso la conclusione sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Nel corso di questi mesi il nome di Lazar Samardzic era stato accostato con insistenza anche al Milan, che realmente intenzionato ad ingaggiare il ragazzo, avrebbe compiuto qualche sondaggio con l'Udinese proponendogli alcune contropartite, soluzione però che non è mai stata presa in considerazione dai friulani.