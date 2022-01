Serie A Femminile, il mercato sull'asse Milano-Firenze: Piemonte, Guagni, Boquete e...Giacinti?

Martina Piemonte e Alia Guagni al Milan, Veronica Boquete - e magari Valentina Giacinti - alla Fiorentina. In questi primi giorni di calciomercato i movimenti più interessanti in Serie A si sono mossi sullo strano asse Milano-Firenze. In rossonero è infatti arrivata la centravanti Piemonte, che in viola non era riuscita a ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione, e poi ha fatto seguito lo sbarco dell’ex bandiera viola Guagni, che ha scelto – non senza polemiche – il Milan per tornare a giocare in Italia dopo l’avventura in Spagna con l’Atletico Madrid. Due colpi che hanno dato subito i loro frutti visto che entrambe hanno giocato da titolari la semifinale contro la Roma in Supercoppa contribuendo alla conquista della finale in programma domani.

Percorso inverso ha fatto invece Veronica Boquete che dopo aver lasciato il Milan con una coda velenosa a causa del rapporto incrinato con il tecnico Ganz ha deciso di sposare il progetto viola per continuare la sua avventura nel nostro paese. Ma non è finita qui perché in casa rossonera c’è un’altra giocatrice, e che giocatrice, data sul piede d’addio a causa dei rapporti non idilliaci con l’allenatore. Si tratta del bomber azzurro Giacinti su cui è forte l’interesse sia della Fiorentina sia della Roma, con quest’ultima che però sarebbe interessata solo all’acquisto a titolo definitivo e non al prestito. Difficile, quasi impossibile, che la Fiorentina possa piazzare il doppio colpo, ma se ci riuscisse sarebbe la dimostrazione delle ambizioni ritrovate del club dopo una prima parte di stagione molto al di sotto delle attese.