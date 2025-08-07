Sesko allo United per 76.5 milioni più bonus. E ora Hojlund...

Oggi alle 16:09
di Manuel Del Vecchio

David Ornstein, giornalista di The Athletic, rivela in esclusiva che c'è un principio d'accordo tra Manchester United e Lipsia per Benjamin Sesko sulla base di 76.5 milioni di euro più 8 di bonus. L'attaccante ha ricevuto il via libera per volare in Inghilterra e completare le visite mediche con i Red Devils.

Una situazione che il Milan guarda con estrema attenzione, visto che con l'arrivo di Sesko lo United potrebbe accettare condizioni vantaggiose per la cessione di Rasmus Hojlund.