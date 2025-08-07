Sesko allo United per 76.5 milioni più bonus. E ora Hojlund...
MilanNews.it
David Ornstein, giornalista di The Athletic, rivela in esclusiva che c'è un principio d'accordo tra Manchester United e Lipsia per Benjamin Sesko sulla base di 76.5 milioni di euro più 8 di bonus. L'attaccante ha ricevuto il via libera per volare in Inghilterra e completare le visite mediche con i Red Devils.
Una situazione che il Milan guarda con estrema attenzione, visto che con l'arrivo di Sesko lo United potrebbe accettare condizioni vantaggiose per la cessione di Rasmus Hojlund.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure sparitidi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
4 Newcastle in pressing su Thiaw. Se parte, il Milan tornerà alla carica per uno tra Leoni e Comuzzo
Primo Piano
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Pietro MazzaraJashari, Vlahovic, Galliani: tormentoni di un’estate piatta. Allegri merita un Milan completo entro la prima di campionato. Fate una chiamata a Brocchi per il settore giovanile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com