Simakan, Tomori, Kabak e Badé. Chi sono i 4 difensori nella lista di mercato del Milan

Il primo nome nella lista del Milan resta quello di Mohamed Simakan. Ma i guai fisici e lo stop previsto per oltre 2 mesi hanno scombinato i piani rossoneri che ora stanno prendendo tempo sul difensore dello Strasburgo. E nel frattempo, in attesa che sia fatta ancor più chiarezza sulle sue condizioni, i dirigenti rossoneri si guardano intorno, scandagliano il mercato e selezionano le alternative. Che oggi, con più o meno possibilità, sembrano essere 3: Ozan Kabak dello Schalke, Fikayo Tomori del Chelsea e Loic Badé del Lens.

Chi è Simakan - Buona fisicità e personalità da vendere, Simakan è il giocatore che il Milan ha messo fin da subito in cima alla propria lista. Ma l’infortunio di sabato scorso che lo terrà fuori dai campi almeno 2 mesi ha rallentato le operazioni. E probabilmente il Milan, dovesse decidere di andare comunque avanti, ne approfitterebbe per chiedere lo sconto rispetto ai quasi 20 milioni fra prestito, riscatto e bonus che vuole lo Strasburgo. Un profilo buono per il futuro, certo, ma pure per il presente dopo le quasi 50 presenze fra i professionisti. Un marcatore puro, viene definito da chi lo conosce, abile nell’uno contro uno e nel colpo di testa.

Chi è Kabak - E' considerato uno dei migliori prospetti difensivi del calcio europeo. Classe 2000, nel recente passato era stato trattato con forza anche dall'Inter, salvo poi scegliere di lasciare il Galatasaray per sposare la causa dello Stoccarda. Poi, pochi mesi dopo, ecco lo Schalke. Roccioso, bravo nell'uno contro uno e con ottima fisicità, Kabak spicca nel colpo di testa e nel farsi trovare spesso al posto giusto anche in zona gol.

Chi è Badé - Anche in questo caso, la fisicità la fa da padrona, dall’alto del suo metro e 90 abbondante. Da ragazzino giocava da centrocampista, poi i passaggi al Paris Fc e al Le Havre hanno arretrato il suo raggio d’azione portandolo nel cuore della difesa. Ed è proprio da difensore centrale che Badé si sta mettendo in grande luce con la maglia del Lens: forte nel colpo di testa anche grazie alla sua stazza, il passato da centrocampista parla di piedi educati e capaci di far ripartire l’azione con qualità. La personalità non gli manca, anche se il tempo può migliorare alcune disattenzioni o cali di concentrazione nell’arco dei 90’.

Chi è Tomori - In questo caso il Milan punterebbe su un giocatore già più formato, rispetto agli altri tre. Perché Tomori è un classe '97 e quindi ha 3 anni in più rispetto ai colleghi. Difensore centrale e all'occorrenza terzino destro dalla grande forza fisica e fisicità, chi lo conosce bene lo avvicina al compagno Zouma, per qualità e stile di gioco. Fin dall'academy del Chelsea è stato considerato un pupillo di Lampard, tant'è che l'attuale tecnico Blues lo aveva voluto con se al Derby County nel 2018/2019. Quindi il ritorno, insieme, al Chelsea. Ma a Stamford Bridge non è ancora riuscito a lasciare il segno finendo di fatto ai margini delle rotazioni.