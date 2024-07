Simic all'Anderlecht a titolo definitivo: al Milan 3 milioni più il 20% sulla futura rivendita

Il futuro di Jan-Carlo Simic sarà lontano dal Milan e dalla Serie A. Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, il difensore serbo è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Anderlecht, storica compagine belga.

Il Diavolo ha infatti chiuso proprio nelle scorse ore l'accordo con i Paars-wit per il trasferimento a titolo definitivo del classe 2005 per 3 milioni di euro solo di parte fissa, niente bonus.

In tutto questo il Milan è riuscito a riservarsi anche il 20% sulla futura rivendita di Jan-Carlo Simic, che nella scorsa stagione si è non solo tolto la soddisfazione di essere arrivato in finale di Youth League insieme al Milan Primavera di Ingazio Abate, ma anche quello di esordire in Serie A (vs Monza il 17 dicembre) e segnare il primo gol fra i professionisti nella stessa partita.