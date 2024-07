Simic atteso in serata a Bruxelles. Domani visite e firma con l'Anderlecht

vedi letture

Jan-Carlo Simić é atteso in serata a Bruxelles. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con l’Anderlecht. Lo riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo.

Il difensore tedesco naturalizzato serbo andrà in Belgio a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita a favore del Milan. Il classe 2005 ha scelto di non far parte della rosa del Milan Futuro del prossimo anno ma di provare un'esperienza in prima squadra in un campionato europeo di buon livello.