Siviglia, ora è ufficiale: acquistato Suso, contratto fino al 2025

Il Siviglia ha ufficializzato il diritto di riscatto per Suso, in realtà trasformatosi automaticamente in obbligo al raggiungimento aritmetico della qualificazione in Champions League. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club andaluso: "Il Siviglia ha reso effettiva la propria opzione di acquisto per Suso, così che il calciatore internazionale gaditano diventerà un giocatore nervionense per le prossime cinque stagioni. Suso, nato a Cadice 26 anni fa - 19 novembre 1993 - occupa principalmente il ruolo di ala desta - suo piede dominante è il sinistro - ma ha comunque disputato numerose partite sulla propria fascia naturale, così come da trequartista o da seconda punta. Da quando è arrivato nel mercato invernale, ha disputato 19 partite, con un gol ed un assist".