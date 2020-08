Sky - Atalanta, nuova offerta per Miranchuk: Milan defilato

Tra i giocatori seguiti dal Milan per rinforzare la propria rosa, senza dubbio, figurava il nome di Aleksey Miranchuk. Il centrocampista russo è seguito con interesse anche dall'Atalanta che, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe avanzato una nuova offerta. Nonostante alcune indiscrezioni vedessero il Milan come squadra favorita nei desideri del russo, i rossoneri nelle ultime ore si sarebbero defilati nella corsa per Miranchuk.