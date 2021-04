Stando a quanto riferito da Sky Sport, nonostante il vicino accordo con Zlatan Ibrahimovic, restano ancora in ballo le contrattazioni con Donnarumma e Calhanoglu. Tra l'altro, come riferito dall'emittente, la Juventus potrebbe inserirsi per il calciatore turco, il quale non ha ancora accettato la cifra fin qui proposta dai rossoneri.