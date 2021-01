Sky - Conti va al Parma: domattina le visite mediche

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha annunciato poco fa, sul proprio sito web ufficiale, l'intesa trovata tra il Milan ed il Parma per la cessione in prestito di Andrea Conti: "Nel giorno dell'arrivo di Mandzukic, c'è anche l'addio di Conti. L'esterno del Milan era questa mattina a Milanello per salutare i compagni. Destinazione: Parma. L'ex Atalanta ha infatti definito tutti i dettagli per il suo passaggio alla squadra di D'Aversa. Domattina presto, le visite mediche e quindi la firma sul contratto. Dopo 3 stagioni e mezzo, il classe '94 saluta i rossoneri per una nuova avventura".