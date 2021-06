Sky - Dalot, il ritorno al Milan è vicino: l'operazione è in fase di chiusura

Tra gli obbiettivi del mercato rossonero, senza dubbio, vi è il ritorno di Diogo Dalot. L'esterno portoghese che ha ben impressionato per professionalità e affidabilità, per una stagione densa di impegni, è valutato come una priorità per la dirigenza rossonera che sta insistendo con il Manchester United. Secondo quanto riporta il sito di Sky Sport, in particolare, l'operazione per il ritorno di Dalot in rossonero sarebbe vicina alla chiusura con un'intesa tra le parti che manca degli ultimi dettagli.