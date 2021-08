Sky - Di Marzio: "Il Milan tratta Faivre e non abbandona il discorso Messias"

Gianluca Di Marzio è intervenuto nel corso di Calciomercato L'originale, parlando del mercato del Milan: "Domattina arriva Bakayoko, è slittato di qualche ora il suo arrivo in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a determinate condizioni. Manca il trequartista più eventualmente Adli del Bordeuax. Il Milan ha continuato la trattativa con il Brest per Faivre, che è un centrocampista che piace molto, un trequartista molto tecnico che può giocare sia a sinistra sia a destra. Il Milan vorrebbe abbassare un po il prezzo e sta lavorando su questo. Non è stato abbandonato il discorso Messias, ma la proprietà preferisce investire su giocatori più giovani anche se Maldini e Massara continuano a sponsorizzarlo, visto che lo considerano un rinforzo giusto per mentalità e per stimoli. Con il fondo si deciderà su chi andare, magari ci sarà anche una sorpresa"