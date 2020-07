Sky - Dialoghi tra Ibra, Maldini e Massara nella scorsa settimana: c'è volonta di proseguire insieme

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, il Milan ed Ibrahimovic vogliono andare avanti insieme e questa è una premessa fondamentale. In questa settimana Maldini e Massara sono stati più volte a Milanello e hanno parlato in diverse occasioni con l'attaccante svedese, il cui stato d'animo è quello di restare al Milan. Ibra aveva un'opzione di rinnovo che è scaduta a maggio in pieno lockdown, di conseguenza l'accordo andrà trovato da zero. La dirigenza rossonera vorrebbe trovare la formula giusta e che Zlatan venisse un po' incontro al club, ma è consapevole che andare a prendere un altro Ibra costerebbe oltre 50 milioni di cartellino più almeno 5/6 netti di ingaggio, di conseguenza convincere lo svedese sarà fondamentale.