Sky - Gabbia piace al Parma. Paquetá, si valuta l'uscita

Intervenuto negli studi di Sky Sport Dario Massara, giornalista di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Queste le sue parole: "L'agente di Paquetà è stato a casa Milan, sappiamo che piace tanto a Leonardo ma non è stata fatta nessuna offerta ufficiale. L'agente, quindi, è andato per capire la situazione ma non c'è nulla di caldo nè per lui, nè Piatek nè Suso. Dovrebbe uscire invece Gabbia che piace tanto al Parma ma il Milan non ha ancora dato l'ok. Poi cìè la vicenda Dani Olmo che andrà a scadenza nel 2021. Il Milan ci ha messo gli occhi ma non è stata l'unica a monitorare il giocatore dato che il Wolverhampton ha offerto circa 30 milioni di euro. Il Milan è molto vigile, Boban potrebbe avere una corsia preferenziale nel caso volesse affondare con intensità il colpo. Se i rossoneri dovessero andare sul giocatore, sarebbe una operazione più per gennaio che per giugno."