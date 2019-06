Sky - Idea Moro della Dinamo Zagabria. Continuano i contatti per Lovren

Idea croata per il centrocampo rossonero, rivela Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport. Il club starebbe avviando i primi contatti per Nikola Moro, centrocampista classe '98 della Dinamo Zagabria. Rientrato questa stagione da un lungo infortunio, il Milan sarebbe intenzionato ad investire sul talento del ragazzo per la mediana in ottica futura. In difesa invece, proseguono i contatti fra le parti per sbloccare Lovren in uscita dal Liverpool.