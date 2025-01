Sky - Il City accetta il prestito gratuito per Walker, ora la trattativa sulla cifra del riscatto

Stando a quanto riferisce Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, il Manchester City ha accettato le condizioni del prestito gratuito del Milan per Kyle Walker: si discuterà ora della cifra per il riscatto del terzino inglese. Ultimi dettagli prima della partenza del giocatore verso l'Italia, con domani che potrebbe essere il giorno giusto.

Si allontana invece l'ipotesi Fenerbahce per Pavlovic, visto che il club turco ha chiuso l'acquisto di Milan Skriniar dal PSG qualche ora fa.