Sky - Il Milan ha preso il portiere 17enne Jungdal

Colpo in prospettiva per il Milan. È in arrivo il portiere danese Andreas Jungdal dal Vejle. 17 anni, 195 cm di altezza, considerato tra i prospetti più interessanti della sua generazione, il giocatore sosterrà domani 4 luglio le visite mediche alla clinica Madonnina e sarà pronto per continuare la sua avventura in Italia. Jungdal, infatti, già a febbraio era stato a Milano, con i rossoneri che hanno potuto valutarlo nel corso delle settimane. Ha convinto, è stato confermato.