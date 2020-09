Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, ha sottolineato che il Milan non ha preso neanche un'informazione per Chiesa in questa sessione di mercato. Sull'esterno viola resta quindi in piedi soltanto l'ipotesi Juventus, legata però a delle uscite importanti da parte del club bianconero.