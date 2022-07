Sky - Il Milan non molla Renato Sanches. Per Dybala nessun passo in avanti

© foto di PhotoViews

Durante un collegamento da Rimini su Sky Sport - durante il programma "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha rivelato come il Milan non abbia ancora mollato Renato Sanches. (CLICCA QUI PER LA NOSTRA ANTICIPAZIONE). Il Psg, infatti, non ha ancora chiuso per il centrocampista portoghese, lasciando qualche spiraglio al club di via Aldo Rossi. Per Paulo Dybala, invece, i rossoneri non hanno fatto passi in avanti, con l'argentino che aspetta novità sul proprio futuro dopo che l'Inter ha abbandonato la pista che porta all'ex-Juventus.