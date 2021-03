Sky - In caso di addio di Donnarumma pronti i sostituti: occhi su Maignan e Areola

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato così dei nomi accostati al Milan se Donnarumma non dovesse rinnovare: "Il Milan sta provando a trovare un accordo, e per non farsi trovare scoperto sta guardando in Europa. Il profilo numero uno è quello di Maignan. Contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato un accordo con il Lille. Può essere un'opportunità di mercato. Un altro obiettivo è Areola, ma il Milan vuole comunque tenere Donnarumma".