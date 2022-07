Sky - Incontro a Casa Milan tra Paratici ed i rossoneri per Tanganga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, oltre a lavorare per Charles De Ketelaere, si sta muovendo per rinforzare la difesa. Infatti, come riportato poco fa dalla redazione di Sky Sport, oggi a Casa Milan c'è stato un incontro tra Paratici, ds del Tottenham, e la dirigenza rossonera. Nella chiacchierata si è parlato di Japhet Tanganga, centrale nel mirino del club di via Aldo Rossi.