Sky - Incontro in corso a Casa Milan con l'agente di Giroud: i dettagli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riferito da Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport 24 è in corso a casa Milan un incontro fra l'agente di Olivier Giroud e la dirigenza rossonera. Un incontro che non porterà alla firma già in data odierna, ma propedeutico a trovare l'accordo definitivo e predisporre così il tutto per la firma del calciatore, che vuole rimanere in rossonero. Il nuovo accordo dovrebbe essere fino a giugno 2024.