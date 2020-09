Sky - Krunic verso il Friburgo. Il Lione mostra interesse per Paquetà

Sky Sport conferma l'offerta che vi avevamo anticipato qualche giorno fa (clicca QUI per leggere la notiza integrale): su Rade Krunic c'è il Friburgo, che avrebbe offerto 6 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Il Milan non ha ancora accettato, perchè il bosniaco può tornare utile già domani, non essendo ancora pronto Tonali. L'impressione, però, è che il club rossonero dopo l'Europa League possa dare l'ok alla cessione. Su Paquetà, invece, secondo l'emittente satellitare, ci sarebbe una manifestazione di interesse da parte del Lione, ma non ancora un'offerta ufficiale.