Sky - L'idea Under per il Milan c'è ma lo scambio con Suso è tramontato

Intervenuto negli studi di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione relativa a Under. Queste le sue parole: "Under ha voglia di lasciare la Roma. Il Milan conosce bene il giocatore grazie a Massara, ex ds giallorosso, ma può prendere il giocatore solo in caso di uscita di un attaccante. L'ipotesi poteva essere uno scambio con Suso ma è arrivato Politano che chiude le porte allo spagnolo. Per ora rimane un'idea gradita alla dirigenza rossonera ma per innestare una trattativa serve qualche passo in più."