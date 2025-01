Sky - La Roma vuole riscattare ora Saelemaekers: il Milan ha provato a chiedere Soulé, no dei giallorossi

vedi letture

Luca Marchetti, in collegamento a SkySport24, ha raccontato questo retroscena di mercato su Milan e Roma: "Un paio di settimane fa Milan e Roma si sono incontrate per parlare di Saelemaekers e Abraham. Ricordiamo che l'ultimo giorno del mercato estivo c'era stato questo scambio di prestiti. Si era parlato anche della possibilità di uno scambio tra i giocatori a titolo definitivo, ma non c'era stato il tempo di concordare sulle cifre.

La Roma ci ha riprovato ora perchè vuole riscattare Saelemaekers. Il Milan ha detto che al momento non intende riscattare Abraham, però se i giallorossi avessero messo sul piatto Matias Soulé magari ci avrebbe pensato. La risposta della Roma è stata negativa".