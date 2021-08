Sky - Milan, ancora viva la pista Messias: domani contatti con il Crotone per capire la fattibilità dell'operazione

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato delle ultime novità di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan non so se prenderà Messias ma so che lo vuole. E' un giocatore che ha studiato per capire se può essere il giocatore giusto. Maldini ha detto che non guarda le categorie e domani potrebbe avere contatti con il Crotone per capire i margini della trattativa. Vedremo se sarà il prescelto nel ruolo"