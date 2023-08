Sky - Milan, Colombo ha rinnovato. Per Taremi è difficilissima

vedi letture

Lorenzo Colombo ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2028, racconta Peppe Di Stefano in diretta da Casa Milan su Sky Sport 24. L'attaccante rossonero nella giornata di domani finalizzerà il trasferimento in prestito al Monza.

Per quanto riguarda invece il fronte Taremi il collega di Sky conferma la nostra notizia di qualche minuto fa (clicca qui): non c'è la quadra per quanto riguarda ingaggio e commissioni, quindi al momento le speranze si affievoliscono.