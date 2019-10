Sky - Milan, contatti anche con Marcelino, ma nulla di fatto

Gianluca Di Marzio è intervenuto negli studi di Sky Sport, per aggiornare i tifosi rossoneri sui nomi contattati dalla società di Via Aldo Rossi per il post-Giampaolo, sempre più verso l'esonero. Secondo quanto raccontato dal giornalista di Sky, il Milan starebbe portando avanti un sondaggio esplorativo per Rudi Garcia, mentre Stefano Pioli sta facendo attendere la Sampdoria, in attesa di un eventuale chiamata dal club rossonero. L’idea più affascinante al momento è quella di Luciano Spalletti ma il suo ingaggio è molto pesante e dovrebbe prima rescindere con l’Inter. Ci sono stati dei contatti anche con Marcelino, ma non sono andati avanti per interesse reciproco.